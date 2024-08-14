Як повідомили у МВС, під час ліквідації наслідків попередніх ударів росіян у Станіславі, окупанти атакували з безпілотника працівників місцевої пожежної охорони.

Внаслідок атаки четверо людей отримали акубаротравми, їх оглянули медики. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. Також було пошкоджено пожежний автомобіль.

Фото: росіяни атакували рятувальників у Херсонській області (t.me/mvs_ukraine)