РФ за вчора вдарила по 20 населеним пунктам Херсонської області: що відомо про наслідки

За словами Прокудіна, російські військові завдали ударів по адміністративних будівлях та житлових кварталах населених пунктів області, пошкодивши 7 багатоповерхівок і 36 приватних будинків. Окупанти також зруйнували газопровід, господарські споруди, приватні автомобілі та машину швидкої допомоги.

Як зазначається, під обстрілом вчора був Херсон, а також Білозерка, Велетенське, Придніпровське, Томина Балка, Станіслав, Зимівник, Понятівка, Антонівка, Дар'ївка, Садове, Музиківка, Берислав, Бургунка, Червоний Маяк, Михайлівка, Крупиця, Одрадокам'янка, Шляхове та Веселе.

Нагадаємо, навесні 2022 року РФ окупувала Херсон. Попри окупацію жителі Херсону виходили на мітинги проти РФ. Українським військам восени того ж року вдалося звільнити місто та відтіснити ворога. Але з того часу Херсон знаходиться під постійним обстрілом противника. Ворог атакує місто майже щодня.

Зазначимо, нещодавно СБУ повідомила про підозру російському генералу Володимиру Спиридонову, який командував розгоном мирних протестів у населених пунктах Херсонської області. За даними правоохоронців, за командування Спиридонова тактичні групи РФ під час розгону мирних протестів у Херсоні та області відправили сотні українців до російських в'язниць, де їх катували, щоб зламати опір.