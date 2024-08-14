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Россияне атаковали спасателей в Херсонской области

Фото: россияне атаковали спасателей в Херсонской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы в среду, 14 августа, сбросили взрывчатку с дрона на команду местной пожарной охраны в селе Станислав Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили в МВД, во время ликвидации последствий предварительных ударов россиян в Станиславе, оккупанты атаковали с беспилотника работников местной пожарной охраны.

В результате атаки четыре человека получили акубаротравмы, их осмотрели медики. От госпитализации пострадавшие отказались. Также был поврежден пожарный автомобиль.

 

Фото: россияне атаковали спасателей в Херсонской области (t.me/mvs_ukraine)

Обстрелы Херсона и области

Напомним, сегодня, 14 августа, с самого утра Россия терроризирует обстрелы жителей Херсона и области. В результате атак есть пострадавшие.

10 августа российские войска на протяжении дня обстреливали Херсон и атаковали его дронами. В результате обстрелов ранения получили 10 человек.

Кроме того, 12 августа РФ обстреляла 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате ударов один человек погиб, еще 17 получили ранения, в том числе двое детей.

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