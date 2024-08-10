У Херсоні за день росіяни поранили 10 людей, серед них підліток
Російські війська впродовж дня обстрілювали Херсон та атакували його дронами. В результаті обстрілів поранення отримали 10 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови міської військової адміністрації Херсона Романа Мрочка.
"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ отримали поранення 10 людей, серед них підліток. Хлопцю 15, жінкам 40, 45, 55 і 82 роки, чоловікам 41, 53, 58, 65, 74", - розповів Мрочко.
За його словами, найстарший потерпілий чоловік у тяжкому стані, ще двоє - легкопоранені, а решта людей у стані середньої тяжкості.
"Переважна більшість постраждалих з Дніпровського району міста і вони були атаковані дронами. Зважайте на ці обставини. Будьте обережні і не перебувайте довго на відкритому просторі", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні місцева влада повідомляла, що ворог активізував удари дронами по Херсону. Під удари потрапляли люди, які знаходились на зупинках громадського транспорту та поблизу магазинів.
А в результаті одного з ворожих обстрілів у Херсоні спалахнула сильна пожежа, через яку в місті спостерігалося значне забруднення повітря. Проте до вечора ситуація нормалізувалась.
Також РБК-Україна розповідало, що росіяни з дрона скинули вибухівку на автомобіль з родиною в Херсонській області. Батьки та їх 15-річний син потрапили в лікарню.
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