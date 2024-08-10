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У Херсоні за день росіяни поранили 10 людей, серед них підліток

Херсон, Субота 10 серпня 2024 21:36
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У Херсоні за день росіяни поранили 10 людей, серед них підліток Фото: росіяни весь день атакували Херсон (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська впродовж дня обстрілювали Херсон та атакували його дронами. В результаті обстрілів поранення отримали 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови міської військової адміністрації Херсона Романа Мрочка.

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ отримали поранення 10 людей, серед них підліток. Хлопцю 15, жінкам 40, 45, 55 і 82 роки, чоловікам 41, 53, 58, 65, 74", - розповів Мрочко.

За його словами, найстарший потерпілий чоловік у тяжкому стані, ще двоє - легкопоранені, а решта людей у стані середньої тяжкості.

"Переважна більшість постраждалих з Дніпровського району міста і вони були атаковані дронами. Зважайте на ці обставини. Будьте обережні і не перебувайте довго на відкритому просторі", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні місцева влада повідомляла, що ворог активізував удари дронами по Херсону. Під удари потрапляли люди, які знаходились на зупинках громадського транспорту та поблизу магазинів.

А в результаті одного з ворожих обстрілів у Херсоні спалахнула сильна пожежа, через яку в місті спостерігалося значне забруднення повітря. Проте до вечора ситуація нормалізувалась.

Також РБК-Україна розповідало, що росіяни з дрона скинули вибухівку на автомобіль з родиною в Херсонській області. Батьки та їх 15-річний син потрапили в лікарню.

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