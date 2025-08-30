Росіяни атакували ринок в Покровській громаді: є постраждалі

Атака на Україну

Нагадаємо, що цієї ночі російські військові знову атакували території України. Для своїх обстрілів вони використали безпілотники різних типів та кілька видів ракет.

Українські військові вже відзвітували про роботу систем протиповітряної оборони цієї ночі.

Зауважимо, що зокрема у Київській області через обстріли значно затримався рух потягів, проте вже усунуто проблеми, і курсування відновлено.

Масовані удари були зафіксовані у Києві, Луцьку, Запоріжжі, Дніпрі та ще восьми регіонах України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що тепер є очевидним, що останніми днями Росія використовувала час підготовки зустрічі на рівні лідерів на підготовку нових масованих атак.

Зокрема протягом ночі у Запоріжжі від обстрілів постраждали приватні будинки та виникли пожежі. Також російські війська атакували Черкаси та область, де пошкоджено ліцей; рятувальники ліквідовують наслідки пожеж.

