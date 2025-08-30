Россияне атаковали рынок в Покровской громаде: есть пострадавшие

Атака на Украину

Напомним, что этой ночью российские военные снова атаковали территории Украины. Для своих обстрелов они использовали беспилотники различных типов и несколько видов ракет.

Украинские военные уже отчитались о работе систем противовоздушной обороны этой ночью.

Заметим, что в частности в Киевской области из-за обстрелов значительно задержалось движение поездов, однако уже устранены проблемы, и курсирование восстановлено.

Массированные удары были зафиксированы в Киеве, Луцке, Запорожье, Днепре и еще восьми регионах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что теперь очевидно, что в последние дни Россия использовала время подготовки встречи на уровне лидеров на подготовку новых массированных атак.

В частности в течение ночи в Запорожье от обстрелов пострадали частные дома и возникли пожары. Также российские войска атаковали Черкассы и область, где поврежден лицей; спасатели ликвидируют последствия пожаров.

