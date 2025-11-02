Росіяни атакували ракетою село в Сумській області, є постраждалі, - ОВА

Зазначимо, що для Києва та кількох областей України ввечері 2 листопада оголосили повітряну тривогу. Була загроза застосування балістичних ракет ворогом, а під загрозою були насамперед східні та північні території України.

Моніторингові канали писали про загрозу пусків з території Курської області, а пізніше - про сильні вибухи в Сумській області під час оголошеної тривоги. Ймовірно, це був той самий ракетний удар окупантів.

Інші атаки на Суми

В Сумах 1 листопада стався частковий блекаут через російську атаку. Вранці 1 листопада росіяни атакували енергетичні об'єкти в місті, в результаті російського обстрілу поранення отримав 33-річний чоловік. А ближче до вечора Суми та частина області взагалі залишилися без світла.

У ніч на 31 жовтня у Сумах ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, в результаті удару виникла пожежа. Поранення отримали неповнолітня дівчина та літня жінка. Їм надали допомогу на місці. Тоді, за даними ОВА, протягом однієї години Суми атакували 10 російських безпілотників.