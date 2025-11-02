Россияне атаковали ракетой село в Сумской области, есть пострадавшие, - ОВА

Отметим, что для Киева и нескольких областей Украины вечером 2 ноября объявили воздушную тревогу. Была угроза применения баллистических ракет врагом, а под угрозой были прежде всего восточные и северные территории Украины.

Мониторинговые каналы писали об угрозе пусков с территории Курской области, а позже - о сильных взрывах в Сумской области во время объявленной тревоги. Вероятно, это был тот самый ракетный удар оккупантов.

Другие атаки на Сумы

В Сумах 1 ноября произошел частичный блэкаут из-за российской атаки. Утром 1 ноября россияне атаковали энергетические объекты в городе, в результате российского обстрела ранения получил 33-летний мужчина. А ближе к вечеру Сумы и часть области вообще остались без света.

В ночь на 31 октября в Сумах вражеский дрон попал в многоэтажку, в результате удара возник пожар. Ранения получили несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина. Им оказали помощь на месте. Тогда, по данным ОВА, в течение одного часа Сумы атаковали 10 российских беспилотников.