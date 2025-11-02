RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали ракетой село в Сумской области, есть пострадавшие, - ОВА

Иллюстративное фото: Сумы и область постоянно страдают от атак России (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты вечером 2 ноября нанесли ракетный удар по селу в Лебединской громаде Сумской области. В результате атаки врага есть пострадавшие гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.

По словам Григорова, враг ударил по населенному пункту баллистической ракетой. Ранены двое гражданских.

"В результате атаки ранены две гражданские женщины - 55 и 65 лет. Пострадавших доставили в больницы, медики оказывают необходимую помощь. Есть повреждения в жилом секторе. Последствия атаки выясняются", - написал он.

 

Отметим, что для Киева и нескольких областей Украины вечером 2 ноября объявили воздушную тревогу. Была угроза применения баллистических ракет врагом, а под угрозой были прежде всего восточные и северные территории Украины.

Мониторинговые каналы писали об угрозе пусков с территории Курской области, а позже - о сильных взрывах в Сумской области во время объявленной тревоги. Вероятно, это был тот самый ракетный удар оккупантов.

Другие атаки на Сумы

В Сумах 1 ноября произошел частичный блэкаут из-за российской атаки. Утром 1 ноября россияне атаковали энергетические объекты в городе, в результате российского обстрела ранения получил 33-летний мужчина. А ближе к вечеру Сумы и часть области вообще остались без света.

В ночь на 31 октября в Сумах вражеский дрон попал в многоэтажку, в результате удара возник пожар. Ранения получили несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина. Им оказали помощь на месте. Тогда, по данным ОВА, в течение одного часа Сумы атаковали 10 российских беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыСумская областьВойна в Украине