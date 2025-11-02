ua en ru
У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу балістики

Неділя 02 листопада 2025 19:53
У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу балістики Фото: у Києві повітряна тривога (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Для Києва та кількох областей України ввечері 2 листопада оголосили повітряну тривогу. Попередньо, є загроза застосування балістичних ракет ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації КМВА.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - сказано у повідомленні.

У Повітряних силах України підтвердили тривогу. Там зазначили, що є загроза російської ракетної атаки з півночі.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що тривогу оголошено не тільки в Києві: під загрозою російської атаки перебувають усі східні та центральні регіони. Карта повітряних тривог в Україні наразі виглядає так:

У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу балістики

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві можуть дозволити рух по зеленій гілці метро під час повітряної тривоги. Йдеться про Сирецько-Печерську лінію, а саме - про ділянку в районі станцій "Видубичі" - "Славутич", яка проходить над річкою Дніпро.

Раніше Київ був єдиним містом України, де під час оголошення повітряної тривоги зупиняли рух громадського транспорту. Однак з 21 березня цього року громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, почав працювати за новими правилами.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 жовтня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і ударні дрони "Шахеди". Це була вже третя комбінована атака ворога за жовтень.

Основною ціллю окупантів стали західні області та міста, в тому числі енергетична інфраструктура. Окремо обстріляли ракетами Запоріжжя - по місту випустили вісім балістичних "Іскандерів". Після масштабної атаки були пошкоджені об'єкти енергетики в Ладижині та Добротворі. Довелося повернутися до графіків відключень світла.

