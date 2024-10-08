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Росіяни атакували КАБом Харків, є поранені

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти запустили керовану авіаційну бомбу (КАБ) по Харкову. В місті є "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову. Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Інформація уточнюється", - написав Терехов. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

Втім, варто додати, що в місті та області повітряну тривогу не оголошували. О 08:44 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про запуск керованої авіаційної бомби (КАБ) в напрямку Сумської області. 

Удар по індустріальному району 

"Зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова. За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

Є поранені 

Згідно з попередніми даними медиків, щонайменше 5 людей зазнали поранень.

Обстріл України 8 жовтня 

8 жовтня, за інформацією Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські війська завдали ударів по Україні. Уночі були запущені:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, націлені на Одеську область;
  • 19 ударних безпілотників із російського міста Приморсько-Ахтарськ.

В ході відбиття атаки українська протиповітряна оборона знищила 18 з цих дронів, а один безпілотник повернувся назад до Росії.

У тому ж числі цієї ночі ворог тероризував дронами Одеську область. Внаслідок атаки у Чорноморську сталась пожежа у багатоповерхівці. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяХарків