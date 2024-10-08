Россияне обстреляли Харьков, есть раненые

Сегодня, 8 октября, российские террористы атаковали Харьков. В городе было зафиксировано несколько "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"Предварительная информация: имеем прилет ракеты по городу Харькову. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется", - написал Терехов.
Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.
Впрочем, стоит добавить, что в городе и области воздушную тревогу не объявляли. В 08:44 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о запуске управляемой авиационной бомбы (КАБ) в направлении Сумской области.
"Зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова. По предварительной информации, повреждено гражданское производство", - написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Согласно предварительным данным медиков, по меньшей мере 5 человек получили ранения.
"Прилетов" было несколько
По словам Терехова, "прилетов" было несколько. В то же время тип оружия сейчас устанавливается. На месте одного из ударов масштабный пожар.
Синегубов добавил, что сейчас известно об 11 пострадавших, среди которых:
8 октября, по информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска нанесли удары по Украине. Ночью были запущены:
В ходе отражения атаки украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 из этих дронов, а один беспилотник вернулся обратно в Россию.
В том же числе этой ночью враг терроризировал дронами Одесскую область. В результате атаки в Черноморске произошел пожар в многоэтажке.
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