Росіяни атакували КАБом Харків, є поранені
Російські окупанти запустили керовану авіаційну бомбу (КАБ) по Харкову. В місті є "приліт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову. Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Інформація уточнюється", - написав Терехов.
Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.
Втім, варто додати, що в місті та області повітряну тривогу не оголошували. О 08:44 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про запуск керованої авіаційної бомби (КАБ) в напрямку Сумської області.
Удар по індустріальному району
"Зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова. За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Є поранені
Згідно з попередніми даними медиків, щонайменше 5 людей зазнали поранень.
Обстріл України 8 жовтня
8 жовтня, за інформацією Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські війська завдали ударів по Україні. Уночі були запущені:
- дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, націлені на Одеську область;
- 19 ударних безпілотників із російського міста Приморсько-Ахтарськ.
В ході відбиття атаки українська протиповітряна оборона знищила 18 з цих дронів, а один безпілотник повернувся назад до Росії.
У тому ж числі цієї ночі ворог тероризував дронами Одеську область. Внаслідок атаки у Чорноморську сталась пожежа у багатоповерхівці.
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