Росіяни атакували КАБом Харків, є поранені

Російські окупанти запустили керовану авіаційну бомбу (КАБ) по Харкову. В місті є "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову. Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Інформація уточнюється", - написав Терехов.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Втім, варто додати, що в місті та області повітряну тривогу не оголошували. О 08:44 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про запуск керованої авіаційної бомби (КАБ) в напрямку Сумської області.

Удар по індустріальному району

"Зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова. За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Є поранені

Згідно з попередніми даними медиків, щонайменше 5 людей зазнали поранень.

Обстріл України 8 жовтня

8 жовтня, за інформацією Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські війська завдали ударів по Україні. Уночі були запущені:

дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, націлені на Одеську область;

19 ударних безпілотників із російського міста Приморсько-Ахтарськ.

В ході відбиття атаки українська протиповітряна оборона знищила 18 з цих дронів, а один безпілотник повернувся назад до Росії.

У тому ж числі цієї ночі ворог тероризував дронами Одеську область. Внаслідок атаки у Чорноморську сталась пожежа у багатоповерхівці.