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Россияне обстреляли Харьков, есть раненые

Вторник 08 октября 2024 10:54
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Россияне обстреляли Харьков, есть раненые Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 октября, российские террористы атаковали Харьков. В городе было зафиксировано несколько "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Предварительная информация: имеем прилет ракеты по городу Харькову. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется", - написал Терехов.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Впрочем, стоит добавить, что в городе и области воздушную тревогу не объявляли. В 08:44 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о запуске управляемой авиационной бомбы (КАБ) в направлении Сумской области.

Удар по индустриальному району

"Зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова. По предварительной информации, повреждено гражданское производство", - написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Есть раненые

Согласно предварительным данным медиков, по меньшей мере 5 человек получили ранения.

"Прилетов" было несколько

По словам Терехова, "прилетов" было несколько. В то же время тип оружия сейчас устанавливается. На месте одного из ударов масштабный пожар.

Синегубов добавил, что сейчас известно об 11 пострадавших, среди которых:

  • 16-летний ребенок;
  • трое в тяжелом состоянии.

Обстрел Украины 8 октября

8 октября, по информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска нанесли удары по Украине. Ночью были запущены:

  • две баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, нацеленные на Одесскую область;
  • 19 ударных беспилотников из российского города Приморско-Ахтарск.

В ходе отражения атаки украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 из этих дронов, а один беспилотник вернулся обратно в Россию.

В том же числе этой ночью враг терроризировал дронами Одесскую область. В результате атаки в Черноморске произошел пожар в многоэтажке.

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