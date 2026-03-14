Росіяни атакували приміський поїзд на Харківщині, є поранені (фото)

Російські війська вночі 14 березня завдали удару дроном по приміському поїзду у Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
"На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали", - повідомив Кулеба.
Однак, за його словами, машиніст і його помічник отримали уламкові поранення. Медики надали їм необхідну допомогу на місці.
Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.
Фото: наслідки удару РФ по приміському поїзду на Харківщині (t.me/OleksiiKuleba)
Віцепрем'єр зазначив, що попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух.
Нагадаємо, російські війська в ніч на 14 березня здійснили комбінований удар по Україні. Кілька серій потужних вибухів пролунала у Києві, а також під атакою були щонайменше Суми та Запорізька область.
Також відомо про постраждалих у Київській області.
