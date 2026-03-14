RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне атаковали пригородный поезд на Харьковщине, есть раненые (фото)

09:13 14.03.2026 Сб
1 мин
Есть ли среди пострадавших пассажиры?
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне атаковали пригородный поезд на Харьковщине (t.me/OleksiiKuleba)

Российские войска ночью 14 марта нанесли удар дроном по пригородному поезду в Харьковской области. Пострадали машинист и его помощник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Читайте также: Под ударом Киев, Сумы и Запорожская область: все о ночной атаке РФ на Украину

"На Харьковщине армия РФ попала беспилотником в пригородный поезд. Пассажиры не пострадали", - сообщил Кулеба.

Однако, по его словам, машинист и его помощник получили осколочные ранения. Медики оказали им необходимую помощь на месте.

Также поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Фото: последствия удара РФ по пригородному поезду на Харьковщине (t.me/OleksiiKuleba)

Вице-премьер отметил, что несмотря на удары, эвакуации пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда "Укрзализныци" продолжают движение.

Обстрел Украины 14 марта

Напомним, российские войска в ночь на 14 марта осуществили комбинированный удар по Украине. Несколько серий мощных взрывов прозвучало в Киеве, а также под атакой были по меньшей мере Сумы и Запорожская область.

Также известно о пострадавших в Киевской области.

Подробнее о ночной атаке РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
