Россияне атаковали пригородный поезд на Харьковщине, есть раненые (фото)

Российские войска ночью 14 марта нанесли удар дроном по пригородному поезду в Харьковской области. Пострадали машинист и его помощник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
"На Харьковщине армия РФ попала беспилотником в пригородный поезд. Пассажиры не пострадали", - сообщил Кулеба.
Однако, по его словам, машинист и его помощник получили осколочные ранения. Медики оказали им необходимую помощь на месте.
Также поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Фото: последствия удара РФ по пригородному поезду на Харьковщине (t.me/OleksiiKuleba)
Вице-премьер отметил, что несмотря на удары, эвакуации пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда "Укрзализныци" продолжают движение.
Напомним, российские войска в ночь на 14 марта осуществили комбинированный удар по Украине. Несколько серий мощных взрывов прозвучало в Киеве, а также под атакой были по меньшей мере Сумы и Запорожская область.
Также известно о пострадавших в Киевской области.
