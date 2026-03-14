Россияне атаковали пригородный поезд на Харьковщине, есть раненые (фото)

"На Харьковщине армия РФ попала беспилотником в пригородный поезд. Пассажиры не пострадали", - сообщил Кулеба.

Однако, по его словам, машинист и его помощник получили осколочные ранения. Медики оказали им необходимую помощь на месте.

Также поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Вице-премьер отметил, что несмотря на удары, эвакуации пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда "Укрзализныци" продолжают движение.