Росіяни атакували Одеський район ракетами Х-31П: є загиблий

Російські війська атакували ракетами Одеську область вдень 29 жовтня. Загинув чоловік, який був біля моря на той момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його даними, пуски ракет було здійснено російським винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря.

За даними голови ОВА, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка.

"Вдень росіяни атакували наш регіон двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, які не досягли своїх цілей", - розповів він.

Обстріли Одеси та області

Російські війська постійно обстрілюють Одесу та область. Особливо атаки почастішали під час роботи зернового коридору.

РФ б'є по кораблях, що перевозять продовольство з України, по портах та портовій, критичній інфраструктурі. Так, російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами 11 жовтня. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

Крім того, окупанти атакували Одеський район балістикою 9 жовтня. Ціллю РФ знову стала портова інфраструктура. Дев'ятеро людей загинули, вісім було поранено.

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