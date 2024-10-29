ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни атакували Одеський район ракетами Х-31П: є загиблий

Одеса, Вівторок 29 жовтня 2024 14:56
UA EN RU
Росіяни атакували Одеський район ракетами Х-31П: є загиблий Фото: окупанти атакували ракетами Одеську область вдень 29 жовтня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували ракетами Одеську область вдень 29 жовтня. Загинув чоловік, який був біля моря на той момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вдень росіяни атакували наш регіон двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, які не досягли своїх цілей", - розповів він.

За даними голови ОВА, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка.

"Він знаходився біля моря. Висловлюю щирі співчуття родині…" - констатував Кіпер.

За його даними, пуски ракет було здійснено російським винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря.

Обстріли Одеси та області

Російські війська постійно обстрілюють Одесу та область. Особливо атаки почастішали під час роботи зернового коридору.

РФ б'є по кораблях, що перевозять продовольство з України, по портах та портовій, критичній інфраструктурі. Так, російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами 11 жовтня. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

Крім того, окупанти атакували Одеський район балістикою 9 жовтня. Ціллю РФ знову стала портова інфраструктура. Дев'ятеро людей загинули, вісім було поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
NEWS
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів