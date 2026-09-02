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Затримки поїздів "Укрзалізниці" досягли майже 11 годин: які рейси спізнюються 2 вересня

11:52 02.09.2026 Ср
2 хв
Пасажирів чекають зміни у графіку
aimg Анастасія Никончук
Затримки поїздів "Укрзалізниці" досягли майже 11 годин: які рейси спізнюються 2 вересня Ілюстративне фото: поїзд (facebook.com Ukrzaliznytsia)
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"Укрзалізниця" повідомляє про суттєві затримки низки поїздів 2 вересня. Найбільше запізнення перевищує десять годин – йдеться про рейс із Лозової до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію офіційного сервісу "Укрзалізниці" для відстеження затримок поїздів.

Найбільші затримки

Станом на момент оновлення інформації поїзд №103/104 сполученням ЛозоваЛьвів затримується на 10 годину 48 хвилин. Склад знаходиться у дорозі, а прогноз прибуття на кінцеву станцію – 19:24.

Ще більше ніж на сім годин затримується поїзд №1/2 ХарківРахів . Його запізнення складає 7 годин 2 хвилини, очікуване прибуття – 16.57.

Майже сім годин затримується поїзд №3/4 ДніпроУжгород – на 6 годину 59 хвилин. Прогнозований час прибуття – 18.09.

На 6 годин 58 хвилин відстає поїзд №31/32 ЗапоріжжяПшемисль . На кінцеву станцію він, згідно з прогнозом, має прибути о 16:17.

Затримки продовжуються

Ще кілька поїздів мають запізнення більш як на чотири години. Зокрема, поїзд №21/22 ХарківЛьвів затримується на 5 годин 15 хвилин, а №53/54 ДніпроОдеса – на 5 годин 14 хвилин.

Потяг №7/8 ХарківОдеса відстає від графіка на 4 години 50 хвилин. На 4 години 32 хвилини затримується рейс №5/6 ЗапоріжжяІвано-Франківськ , а поїзд №85/86 ДніпроЛьвів – на 4 години 19 хвилин.

Нагадуємо, що вночі 1 вересня російські війська завдали балістичного удару по залізничній інфраструктурі Києва. Під атаку потрапили депо та інші об'єкти залізниці. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, шестеро з них були працівниками "Укрзалізниці".

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