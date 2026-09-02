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Россияне атаковали поезд на Днепропетровщине, людей успели эвакуировать

19:50 02.09.2026 Ср
2 мин
Пассажирский поезд оказался под ударом
aimg Сергей Козачук
Россияне атаковали поезд на Днепропетровщине, людей успели эвакуировать Фото иллюстративное: пассажиров поезда Одесса - Днепр эвакуировали вовремя (Getty Images)
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Россияне ударили беспилотником по поезду №53/54 Одесса - Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. Благодаря заблаговременной эвакуации пассажиры и железнодорожники не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали атаки и эвакуации

Вражеский БПЛА попал прямо возле железнодорожного поезда. Впрочем, критические последствия для людей удалось избежать благодаря оперативным действиям гражданских служб.

Мониторинг – точная работа мониторинговой команды железнодорожников позволила вовремя выявить угрозу.

Эвакуация - пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады вывели на безопасное расстояние еще до прилета.

Последствия - В момент удара все люди находились в укрытии или безопасной зоне.

Основной удар на себя принял локомотив.

Для людей организовали альтернативный транспорт.

При содействии Днепропетровской ОВА пассажиров пересадили на автобусы, которые уже направляются к станции назначения.

Удары по железнодорожной инфраструктуре Украины

Напомним, что российские войска регулярно атакуют украинские железнодорожные объекты и пассажирский транспорт.

В частности, сегодня, 2 сентября, из-за последствий обстрелов и технических осложнений задержки поездов "Укрзализныци" достигли почти 11 часов. Наибольшее опоздание зафиксировали у рейса, следовавшего из Лозовой во Львов.

Кроме того, накануне, в ночь на 1 сентября, Россия прицельно ударила баллистикой по депо "Укрзализныци" в Киеве. В результате этой вражеской атаки погибли семь человек, шесть из которых оказались работниками железной дороги.

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