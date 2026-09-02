Россияне атаковали поезд на Днепропетровщине, людей успели эвакуировать
Россияне ударили беспилотником по поезду №53/54 Одесса - Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. Благодаря заблаговременной эвакуации пассажиры и железнодорожники не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали атаки и эвакуации
Вражеский БПЛА попал прямо возле железнодорожного поезда. Впрочем, критические последствия для людей удалось избежать благодаря оперативным действиям гражданских служб.
Мониторинг – точная работа мониторинговой команды железнодорожников позволила вовремя выявить угрозу.
Эвакуация - пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады вывели на безопасное расстояние еще до прилета.
Последствия - В момент удара все люди находились в укрытии или безопасной зоне.
Основной удар на себя принял локомотив.
Для людей организовали альтернативный транспорт.
При содействии Днепропетровской ОВА пассажиров пересадили на автобусы, которые уже направляются к станции назначения.
Удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Напомним, что российские войска регулярно атакуют украинские железнодорожные объекты и пассажирский транспорт.
В частности, сегодня, 2 сентября, из-за последствий обстрелов и технических осложнений задержки поездов "Укрзализныци" достигли почти 11 часов. Наибольшее опоздание зафиксировали у рейса, следовавшего из Лозовой во Львов.
Кроме того, накануне, в ночь на 1 сентября, Россия прицельно ударила баллистикой по депо "Укрзализныци" в Киеве. В результате этой вражеской атаки погибли семь человек, шесть из которых оказались работниками железной дороги.