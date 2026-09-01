ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вночі прицільно вдарила по депо "Укрзалізниці" в Києві, загинули 7 людей

07:14 01.09.2026 Вт
1 хв
Ще один колега перебуває в лікарні, десятки встигли сховатися в укриттях
aimg Катерина Коваль
Росія вночі прицільно вдарила по депо "Укрзалізниці" в Києві, загинули 7 людей Фото: на пошкоджених ділянках вже проводяться відновлювальні роботи (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Уночі Росія завдала прицільного балістичного удару по залізничному депо та інших залізничних об'єктах у Києві. Унаслідок атаки загинули семеро людей, шестеро з них - працівники "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського у Facebook.

За словами Перцовського, росіяни цілеспрямовано вдарили балістикою саме по залізничному депо та інших залізничних об'єктах у Києві. Унаслідок удару загинули семеро людей, шестеро з них - співробітники "Укрзалізниці".

Ще один колега перебуває в лікарні з пораненнями, йому надають усю необхідну допомогу.

Десятки працівників встигли врятуватися в укриттях - тепер їм допомагають прийти до тями після пережитого. Керівник компанії розповів про масштабні руйнування: поруч із депо вщент зруйновано цех, рятувальники досі усувають низку загорянь.

На двох перегонах через удар тимчасово закривали рух, потім відновили.

"Все це - ніщо поруч із жахливою втратою колег", - написав Перцовський, додавши, що компанія зв'язується з рідними загиблих і підтримує їх у цей складний час.

Днями в "Укрзалізниці" готували зміни щодо роботи вокзалів - компанія напрацьовує рішення для забезпечення стабільного руху потягів під час тривалих повітряних тривог. А напередодні, 28 серпня, потяги другу добу поспіль курсували із затримками - деякі запізнення сягали понад 15 годин.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Війна в Україні Обстріл Києва
Новини
У Києві загинули троє людей, п'ятеро постраждалих через нічну атаку
У Києві загинули троє людей, п'ятеро постраждалих через нічну атаку
Аналітика
Спецоперація "Почтальон": Росія почала масштабну інформаціну атаку проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Спецоперація "Почтальон": Росія почала масштабну інформаціну атаку проти України