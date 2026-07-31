Росіяни атакували поштовий термінал у передмісті Харкова

Удари по "Новій пошті"

Нагадаємо, останнім часом ворог почав частіше бити по "Новій пошті" у різних містах України.

Так, ввечері 30 липня Росія вдарила по Дніпру. Під ударом опинився термінал логістичної компанії "Нова пошта".

Також під час масованої нічної атаки Росії по Україні в ніч проти 30 липня під удар потрапив сортувальний термінал "Нової пошти" у Полтаві.

У ніч на 25 липня російський дрон влучив по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах. Загинули три людини.