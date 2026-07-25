Росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" в Сумах, є загиблі

У ніч на 25 липня російський дрон влучив по території автодвору сортувального терміналу Нової пошти в Сумах. Загинули три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

Як повідомили у компанії, внаслідок атаки загинуло троє водіїв партнерів-перевізників. Співробітники терміналу "Нової пошти" не постраждали.

Компанія перебуває на зв’язку з родинами загиблих працівників та надає всю необхідну допомогу.

Також є і поранені водії. Їх стан стабільний і життю нічого не загрожує.

Наразі триває ліквідація наслідків. У "Новій пошті" зазначили, що детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

"Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. "Нова пошта" задіяла резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці", - додали у компанії.