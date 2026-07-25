Росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" в Сумах, є загиблі
У ніч на 25 липня російський дрон влучив по території автодвору сортувального терміналу Нової пошти в Сумах. Загинули три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
Як повідомили у компанії, внаслідок атаки загинуло троє водіїв партнерів-перевізників. Співробітники терміналу "Нової пошти" не постраждали.
Компанія перебуває на зв’язку з родинами загиблих працівників та надає всю необхідну допомогу.
Також є і поранені водії. Їх стан стабільний і життю нічого не загрожує.
Наразі триває ліквідація наслідків. У "Новій пошті" зазначили, що детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.
"Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. "Нова пошта" задіяла резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці", - додали у компанії.
Обстріли Сум
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 24 липня, російські війська атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу горіла АЗС, пошкоджено супермаркет та відомо про жертв.
У ніч на 21 липня російські окупанти запустили дрони у 9-поверховий будинок у Сумах, через що на першому поверсі спалахнула пожежа.
Крім того, ворог завдав удару по торговому центру, через що там виникла масштабна пожежа. Під час гасіння вогню ворог наносив повторні удари. Зокрема, було знищено та пошкоджено два транспортні засоби рятувальників.