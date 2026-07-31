Россияне атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, в настоящее время информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

Удары по "Новой почте"

Напомним, в последнее время враг начал чаще бить по "Новой почте" в разных городах Украины.

Так, вечером 30 июля Россия ударила по Днепру. Под ударом оказался терминал логистической компании "Новая почта".

Также во время массированной ночной атаки России по Украине в ночь на 30 июля под удар попал сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве.

В ночь на 25 июля российский дрон попал по территории автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. Погибли три человека.