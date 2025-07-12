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Росіяни атакували Покровськ і Слов’янськ: загинули люди, знищені будівлі та авто

Фото: росіяни продовжують атакувати Донецьку область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Донеччина 12 липня знову опинилась під вогнем. Унаслідок обстрілів Покровська та Слов’янська щонайменше четверо людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Щонайменше 4 людини загинули та 5 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області. Сьогодні зранку ворог завдав удару по місту Слов’янськ, забравши життя однієї людини, ще троє зазнали поранень.

 

Зруйновані й пошкоджені адміністративні та промислові будівлі, а також транспортні засоби.Загалом відомо, що зруйновано:

  • 2 адмінбудівлі,
  • 2 підприємства,
  • 26 автомобілів.

На місцях влучань рятувальники ліквідували загоряння у складській будівлі, триповерховому торгівельному комплексі та ще 10 автомолях.

 

Вночі та вранці під вогонь також потрапив Покровськ. Там 2 людини загинули й 2 людини поранені, пошкоджено будинок.

 

"Донеччина - під постійними обстрілами! Будьте відповідальними - евакуюйтесь!", - наголосив глава ОВА.

Атака на Україну 12 липня

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські військові вдарили по Слов’янську з РСЗВ "Торнадо-С".

Загалом окупанти цієї ночі знову здійснили атаку на більшу частину України. Росія випустила щонайменше 10 ударів лише по Харкову. За даними влади, окупанти застосували вісім ударних дронів і дві керовані авіабомби.

Один із "Шахедів" влучив у критичну інфраструктуру. Постраждали двоє людей.

У Львові дрон зруйнував під’їзд житлового будинку - стався витік газу. У Луцьку повністю знищено приватну оселю, пошкоджені й інші споруди. Рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілів.

Не оминули війська РФ навіть Чернівці. Цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку по місту. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до десятків, а також відомо про двох загиблих.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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