Россияне атаковали Покровск и Славянск: погибли люди, уничтожены здания и авто

Донецкая область 12 июля снова оказалась под огнем. В результате обстрелов Покровска и Славянска по меньшей мере четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
По меньшей мере 4 человека погибли и 5 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области. Сегодня утром враг нанес удар по городу Славянск, забрав жизнь одного человека, еще трое получили ранения.
Разрушены и повреждены административные и промышленные здания, а также транспортные средства. В целом известно, что разрушено:
На местах попаданий спасатели ликвидировали возгорание в складском здании, трехэтажном торговом комплексе и еще 10 автомобилях.
Ночью и утром под огонь также попал Покровск. Там 2 человека погибли и 2 человека ранены, поврежден дом.
"Донецкая область - под постоянными обстрелами! Будьте ответственными - эвакуируйтесь!", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, ранее мы писали, что российские военные ударили по Славянску из РСЗО "Торнадо-С".
В общем оккупанты этой ночью снова совершили атаку на большую часть Украины. Россия выпустила не менее 10 ударов только по Харькову. По данным властей, оккупанты применили восемь ударных дронов и две управляемые авиабомбы.
Один из "Шахедов" попал в критическую инфраструктуру. Пострадали два человека.
Во Львове дрон разрушил подъезд жилого дома - произошла утечка газа. В Луцке полностью уничтожен частный дом, повреждены и другие сооружения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрелов.
Не обошли войска РФ даже Черновцы. Этой ночью враг совершил комбинированную атаку по городу. В результате обстрела количество пострадавших возросло до десятков, а также известно о двух погибших.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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