Россияне атаковали Покровск и Славянск: погибли люди, уничтожены здания и авто

По меньшей мере 4 человека погибли и 5 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области. Сегодня утром враг нанес удар по городу Славянск, забрав жизнь одного человека, еще трое получили ранения.

Разрушены и повреждены административные и промышленные здания, а также транспортные средства. В целом известно, что разрушено:

2 админздания,

2 предприятия,

26 автомобилей.

На местах попаданий спасатели ликвидировали возгорание в складском здании, трехэтажном торговом комплексе и еще 10 автомобилях.

Ночью и утром под огонь также попал Покровск. Там 2 человека погибли и 2 человека ранены, поврежден дом.

"Донецкая область - под постоянными обстрелами! Будьте ответственными - эвакуируйтесь!", - подчеркнул глава ОВА.