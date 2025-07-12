Росіяни атакували Покровськ і Слов’янськ: загинули люди, знищені будівлі та авто

Донеччина 12 липня знову опинилась під вогнем. Унаслідок обстрілів Покровська та Слов’янська щонайменше четверо людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Щонайменше 4 людини загинули та 5 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області. Сьогодні зранку ворог завдав удару по місту Слов’янськ, забравши життя однієї людини, ще троє зазнали поранень.

Зруйновані й пошкоджені адміністративні та промислові будівлі, а також транспортні засоби.Загалом відомо, що зруйновано:

2 адмінбудівлі,

2 підприємства,

26 автомобілів.

На місцях влучань рятувальники ліквідували загоряння у складській будівлі, триповерховому торгівельному комплексі та ще 10 автомолях.

Вночі та вранці під вогонь також потрапив Покровськ. Там 2 людини загинули й 2 людини поранені, пошкоджено будинок.

"Донеччина - під постійними обстрілами! Будьте відповідальними - евакуюйтесь!", - наголосив глава ОВА.