Росіяни атакували Покровськ і Слов’янськ: загинули люди, знищені будівлі та авто
Донеччина 12 липня знову опинилась під вогнем. Унаслідок обстрілів Покровська та Слов’янська щонайменше четверо людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Щонайменше 4 людини загинули та 5 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області. Сьогодні зранку ворог завдав удару по місту Слов’янськ, забравши життя однієї людини, ще троє зазнали поранень.
Зруйновані й пошкоджені адміністративні та промислові будівлі, а також транспортні засоби.Загалом відомо, що зруйновано:
- 2 адмінбудівлі,
- 2 підприємства,
- 26 автомобілів.
На місцях влучань рятувальники ліквідували загоряння у складській будівлі, триповерховому торгівельному комплексі та ще 10 автомолях.
Вночі та вранці під вогонь також потрапив Покровськ. Там 2 людини загинули й 2 людини поранені, пошкоджено будинок.
"Донеччина - під постійними обстрілами! Будьте відповідальними - евакуюйтесь!", - наголосив глава ОВА.
Атака на Україну 12 липня
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські військові вдарили по Слов’янську з РСЗВ "Торнадо-С".
Загалом окупанти цієї ночі знову здійснили атаку на більшу частину України. Росія випустила щонайменше 10 ударів лише по Харкову. За даними влади, окупанти застосували вісім ударних дронів і дві керовані авіабомби.
Один із "Шахедів" влучив у критичну інфраструктуру. Постраждали двоє людей.
У Львові дрон зруйнував під’їзд житлового будинку - стався витік газу. У Луцьку повністю знищено приватну оселю, пошкоджені й інші споруди. Рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілів.
Не оминули війська РФ навіть Чернівці. Цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку по місту. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до десятків, а також відомо про двох загиблих.
Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.
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