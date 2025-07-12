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Россияне атаковали Покровск и Славянск: погибли люди, уничтожены здания и авто

Донецкая область, Суббота 12 июля 2025 17:11
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Россияне атаковали Покровск и Славянск: погибли люди, уничтожены здания и авто Фото: россияне продолжают атаковать Донецкую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Донецкая область 12 июля снова оказалась под огнем. В результате обстрелов Покровска и Славянска по меньшей мере четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

По меньшей мере 4 человека погибли и 5 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области. Сегодня утром враг нанес удар по городу Славянск, забрав жизнь одного человека, еще трое получили ранения.

Разрушены и повреждены административные и промышленные здания, а также транспортные средства. В целом известно, что разрушено:

  • 2 админздания,
  • 2 предприятия,
  • 26 автомобилей.

На местах попаданий спасатели ликвидировали возгорание в складском здании, трехэтажном торговом комплексе и еще 10 автомобилях.

Ночью и утром под огонь также попал Покровск. Там 2 человека погибли и 2 человека ранены, поврежден дом.

"Донецкая область - под постоянными обстрелами! Будьте ответственными - эвакуируйтесь!", - подчеркнул глава ОВА.

Атака на Украину 12 июля

Напомним, ранее мы писали, что российские военные ударили по Славянску из РСЗО "Торнадо-С".

В общем оккупанты этой ночью снова совершили атаку на большую часть Украины. Россия выпустила не менее 10 ударов только по Харькову. По данным властей, оккупанты применили восемь ударных дронов и две управляемые авиабомбы.

Один из "Шахедов" попал в критическую инфраструктуру. Пострадали два человека.

Во Львове дрон разрушил подъезд жилого дома - произошла утечка газа. В Луцке полностью уничтожен частный дом, повреждены и другие сооружения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрелов.

Не обошли войска РФ даже Черновцы. Этой ночью враг совершил комбинированную атаку по городу. В результате обстрела количество пострадавших возросло до десятков, а также известно о двух погибших.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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