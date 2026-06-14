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Росіяни атакували підприємство у Дніпрі, є постраждалі

11:10 14.06.2026 Нд
1 хв
Що відомо про наслідки удару?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували підприємство у Дніпрі, є постраждалі Ілюстративне фото: росіяни атакували підприємство у Дніпрі (ДСНС)
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Російські війська вранці 14 червня атакували підприємство легкої промисловості у Дніпрі. Постраждали семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі.

"Через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. В одному з приміщень зруйнована стеля і понівечене виробниче обладнання", - повідомив Ганджа.

Внаслідок атаки поранені семеро людей, троє чоловіків госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Росіяни атакували підприємство у Дніпрі, є постраждалі

Фото: наслідки атаки на підприємство у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 14 червня Росія атакувала Україну 98 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Під ранок росіяни здійснили чергову атаку на Миколаїв. Під обстрілом були два типи інфраструктури.

У ніч на 13 червня Росія атакувала Україну 118 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 3 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

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