Росіяни атакували підприємство у Дніпрі, є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі.

Фото: наслідки атаки на підприємство у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. В одному з приміщень зруйнована стеля і понівечене виробниче обладнання", - повідомив Ганджа.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 14 червня Росія атакувала Україну 98 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Під ранок росіяни здійснили чергову атаку на Миколаїв. Під обстрілом були два типи інфраструктури.

У ніч на 13 червня Росія атакувала Україну 118 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 3 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.