Россияне атаковали предприятие в Днепре, есть пострадавшие

Российские войска утром 14 июня атаковали предприятие легкой промышленности в Днепре. Пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганджи.

Фото: последствия атаки на предприятие в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)

В результате атаки ранены семь человек, трое мужчин госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

"Из-за вражеского удара повреждено предприятие легкой промышленности. В одном из помещений разрушен потолок и изуродовано производственное оборудование", - сообщил Ганджа.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 14 июня Россия атаковала Украину 98 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Под утро россияне совершили очередную атаку на Николаев. Под обстрелом были два типа инфраструктуры.

В ночь на 13 июня Россия атаковала Украину 118 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 3 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.