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Россияне атаковали предприятие в Днепре, есть пострадавшие

11:10 14.06.2026 Вс
1 мин
Что известно о последствиях удара?
aimg Татьяна Степанова
Россияне атаковали предприятие в Днепре, есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне атаковали предприятие в Днепре (ГСЧС)
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Российские войска утром 14 июня атаковали предприятие легкой промышленности в Днепре. Пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганджи.

"Из-за вражеского удара повреждено предприятие легкой промышленности. В одном из помещений разрушен потолок и изуродовано производственное оборудование", - сообщил Ганджа.

В результате атаки ранены семь человек, трое мужчин госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Россияне атаковали предприятие в Днепре, есть пострадавшие

Фото: последствия атаки на предприятие в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 14 июня Россия атаковала Украину 98 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Под утро россияне совершили очередную атаку на Николаев. Под обстрелом были два типа инфраструктуры.

В ночь на 13 июня Россия атаковала Украину 118 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 3 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

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