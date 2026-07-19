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Росіяни атакували передмістя Харкова, є загиблі та багато постраждалих

12:15 19.07.2026 Нд
1 хв
Що відомо про наслідки удару?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували передмістя Харкова, є загиблі та багато постраждалих Ілюстративне фото: росіяни атакували передмістя Харкова (ДСНС)
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Російські війська близько 12:00 19 липня атакували передмістя Харкова. Внаслідок обстрілу є загиблі та понад 10 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог атакував передмістя Харкова", - повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 13 - постраждали.

Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Оновлено 12:30

Кількість постраждалих внаслідок атаки на передмістя Харкова зросла до 16.

Наразі до лікарень доставлені 9 постраждалих, троє - у важкому стані.

Обстріл України 19 липня

Нагадаємо, у ніч на 19 липня Росія атакувала Україну 41 ракетою та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику, однак є й влучання.

Основним напрямком удару був Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлового будинку та пожежі.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, також відомо про 15 постраждалих.

Також ми повідомляли, що завод та склади українського підприємства UKRTAC повністю знищені внаслідок ракетного удару Росії по Києву.

Детальніше про наслідки нічного удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Також російські війська сьогодні вдарили дроном по пасажирському поїзду у Запорізькій області. Внаслідок атаки постраждала провідниця.

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