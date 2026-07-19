Россияне атаковали пригород Харькова, есть погибшие и много пострадавших

Российские войска около 12:00 19 июля атаковали пригород Харькова. В результате обстрела есть погибшие и более 10 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В настоящее время в больницы доставлены 9 пострадавших, трое - в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в результате атаки на пригород Харькова возросло до 16.

Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме.

По предварительной информации, в результате вражеских прилетов три человека погибли, еще 13 - пострадали.

Обстрел Украины 19 июля

Напомним, в ночь на 19 июля Россия атаковала Украину 41 ракетой и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, в том числе почти всю баллистику, однако есть и попадания.

Основным направлением удара был Киев. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, также известно о 15 пострадавших.

Также мы сообщали, что завод и склады украинского предприятия UKRTAC полностью уничтожены в результате ракетного удара России по Киеву.

Детальнее о последствиях ночного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.

Также российские войска сегодня ударили дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области. В результате атаки пострадала проводница.