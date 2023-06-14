Війська РФ вдарили по Одесі, у місті лунали гучні вибухи
Російська окупаційна армія, вночі 14 червня, завдала ракетного удару по Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"В Одесі потужні вибухи", - йдеться у повідомленні.
Вночі, 14 червня, в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях оголосили про повітряну тривогу.
Жителів закликають перебувати в укриттях, або дотримуватись правила двох стін.
В Одесі після вибухів виникла пожежа
За інформацією видання "Думська", в одному з районів міста, попередньо, виникла пожежа після вибуху.
Суспільне повідомляє, що в місті видно дим та пожежу.
Війска РФ нанесли ракетний удар по Одессі
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram повідомив, що місто зазнало ракетної атаки: "Ракетна атака була, загроза була. Все інше – офіційні джерела інформації".
Ракетна загроза
За інформацією оперативного командування "Південь" Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20.
Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.