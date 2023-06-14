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Війська РФ вдарили по Одесі, у місті лунали гучні вибухи

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Одеса, Середа 14 червня 2023 02:47
Війська РФ вдарили по Одесі, у місті лунали гучні вибухи Фото: вибухи в Одесі вночі 14 червня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія, вночі 14 червня, завдала ракетного удару по Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"В Одесі потужні вибухи", - йдеться у повідомленні.

Вночі, 14 червня, в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях оголосили про повітряну тривогу.

Жителів закликають перебувати в укриттях, або дотримуватись правила двох стін.

В Одесі після вибухів виникла пожежа

За інформацією видання "Думська", в одному з районів міста, попередньо, виникла пожежа після вибуху.

Суспільне повідомляє, що в місті видно дим та пожежу.

Війска РФ нанесли ракетний удар по Одессі

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram повідомив, що місто зазнало ракетної атаки: "Ракетна атака була, загроза була. Все інше – офіційні джерела інформації".

Ракетна загроза

За інформацією оперативного командування "Південь" Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20.

Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

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