Росіяни атакували Одесу КАБами та "Бандеролями": у місті зруйновані будинки

Зауважимо, що приблизно о 02:28 у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики, про що розповіли Повітряні сили ЗСУ на сторінках у соцмережах.

Військові не інформували, чи були пуски балістики, проте місцеві канали писали, що приблизно о 02:32 в Одесі пролунала серія вибухів. Згодом загроза балістики зникла, але приблизно о 03:00 вибухи у місті і в тому числі в області повторилися.

У свою чергу Повітряні сили ЗСУ фіксували, що в цей час в напрямку Одеси та регіону летіли баражуючі боєприпаси "Бандероль", керовані авіабомби та дрони.

Перші наслідки обстрілу

Після 03:00 начальник Одеської МВА Сергій Лисак офіційно поінформував про перші наслідки обстрілу міста.

"Одеса під атакою ворога. Пошкоджена інфраструктура. Попередньо, є руйнування житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

До речі, у мережі також писали, що в обласному центрі виникли перебої зі світлом після ударів РФ.

Оновлено о 03:30

"Попередньо, є троє постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Серед них одна дитина. Деталі зʼясовуємо", - написав Лисак.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.