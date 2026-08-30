Росія атакувала продуктові склади на Одещині, є поранені
Росія вночі 30 серпня атакувала Одеську область. Внаслідок удару загорілися складські приміщення, де зберігалися продукти харчування. Є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.
За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше троє людей.
"На жаль, щонайменше троє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Одещині", - повідомив Кіпер.
Під ударом опинилися складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення. Після атаки там виникла масштабна пожежа.
Рятувальники працювали на місці та ліквідували займання. За даними ДСНС України, вогонь охопив площу близько 3000 квадратних метрів.
На місці продовжують працювати відповідні служби. Фахівці встановлюють остаточні наслідки російської атаки.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, вночі 30 серпня російські війська знову атакували Київ ударними дронами. Унаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі: горіли житловий будинок, складські та адміністративні приміщення, а також зелена зона.
Загалом цієї ночі російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 130 ударними безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 125 дронів, однак зафіксували влучання на 13 локаціях.