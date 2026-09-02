Россияне атаковали Одессу КАБами и "Бандеролями": в городе разрушены дома

Отметим, что примерно в 2:28 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики, о чем рассказали воздушные силы ВСУ на страницах в соцсетях.

Военные не информировали, были ли пуски баллистики, однако местные каналы писали, что около 02:32 в Одессе прозвучала серия взрывов. Впоследствии угроза баллистики исчезла, но около 03:00 взрывы в городе и в том числе в области повторились.

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ фиксировали, что в это время в направлении Одессы и региона летели баражирующие боеприпасы "Бандероль", управляемые авиабомбы и дроны.

Первые последствия обстрела

После 03:00 начальник Одесской ГВА Сергей Лысак официально проинформировал о первых последствиях обстрела города .

"Одесса под атакой врага. Повреждена инфраструктура. Предварительно есть разрушение жилых домов", - говорится в сообщении.

К слову, в сети также писали, что в областном центре возникли перебои со светом после ударов РФ.

Обновлено в 03:30

"По предварительным данным, в результате вражеской атаки на город пострадали три человека. Среди них один ребенок. Уточняем подробности", — написал Лысак.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.