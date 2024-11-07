Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджена багатоповерхівка, фото

Російські окупанти в ніч на 7 листопада атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок атаки у місті є пошкодження, постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.
Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, а також 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без пожежі). Крім того, пошкоджені вікна двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.
"Звернень про відселення не надходило, потреби в пункті обігріву немає. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначив Кіпер.
Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали допомогу на місці.
Фото: Одесу атакували російські дрони (t.me/odeskaODA)
В ніч на 7 листопада війська РФ атакували Україну дронами. Зокрема, у Києві працювала протиповітряна оборона, лунали вибухи.
За даними Київської міської військової адміністрації, у столиці та на підступах до міста знищили понад три десятки російських безпілотників. Дрони заходили на Київ хвилями на різних висотах - як на дуже низьких, так і на значних.
У шести районах Києва впали уламки дронів. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, виникли пожежі. За останніми даними, відомо про двох постраждалих.
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