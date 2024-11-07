Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджена багатоповерхівка, фото

Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, а також 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без пожежі). Крім того, пошкоджені вікна двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

"Звернень про відселення не надходило, потреби в пункті обігріву немає. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначив Кіпер.

Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали допомогу на місці.

Фото: Одесу атакували російські дрони (t.me/odeskaODA)