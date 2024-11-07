У Києві зросла кількість постраждалих через атаку "Шахедів"

У Києві внаслідок ворожої повітряної атаки у ніч проти 7 листопада із застосування ударних безпілотників вже відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

За словами начальника КМВА Сергія Попка, наслідки російського дронового удару по столиці фіксуються вже у шести районах.

"Двоє постраждалих", - розповів чиновник.

Разом з тим не уточнено, в якому саме районі Києва саме постраждала друга людина, позаяк до того повідомлялося про травмованого - у Солом'янському районі.

Пізніше а адміністрації поінформували, що шостий район, де також фіксувалися наслідки падіння уламків російських БПЛА - Дарницький.

Там відбулося падіння фрагментів безпілотника окупантів на відкриту місцевість.. Й у цьому районі обійшлося без пожежі та потерпілих.

Нічна дронова атака на Київ

Раніше повідомлялося, що чергова повітряна атака російських загарбників із застосуванням "Шахедів" почалася ще вчора ввечері. Ударні безпілотники противника, зокрема, рухалися також у бік Києва. Вже після опівночі у столиці була оголошена повітряна тривога. Відбій був лише близько восьмої ранку.

Крім того, вночі стало відомо про роботу ППО у Києві - у місті було чути серію вибухів.

Близько другої години ночі столична влада розповіла про наслідки атаки "Шахедів" у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА ворога. Та про пожежу там.

А вже вранці було уточнено наслідки російського повітряного удару по Києву, де падіння уламків фіксувалися у низці районів. Детальніше про це, та фото з місць пожеж, - в окремому матеріалі РБК-Україна.