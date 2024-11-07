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Россияне атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка, фото

Фото: российские дроны атаковали Одессу (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 7 ноября атаковали Одессу ударными дронами. В результате атаки в городе есть повреждения, пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

Из-за падения обломков поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, а также 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без пожара). Кроме того, повреждены окна двух рядом расположенных пятиэтажек.

"Обращения об отселении не поступало, потребности в пункте обогрева нет. На месте работают все соответствующие службы", - отметил Кипер.

В результате атаки пострадал 30-летний мужчина. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали помощь на месте.

 

Фото: Одессу атаковали российские дроны (t.me/odeskaODA)

 

Ночная атака дронов

В ночь на 7 ноября войска РФ атаковали Украину дронами. В частности, в Киеве работала противовоздушная оборона, раздавались взрывы.

По данным Киевской городской военной администрации, в столице и на подступах к городу уничтожили более трех десятков российских беспилотников. Дроны заходили на Киев волнами на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных.

В шести районах Киева упали обломки дронов. Повреждены жилые и нежилые здания, возникли пожары. По последним данным, известно о двух пострадавших.

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