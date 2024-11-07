Пожежі, руйнування і постраждалий. Що відомо про наслідки атаки "Шахедів" у Києві (фото)

У Києві в результаті дронової атаки цієї ночі фіксують падіння уламків ворожих повітряних цілей у кількох районах, зокрема на Печерську. Це спричинило пожежі у житлових будинках та часткове руйнування конструкцій, є потерпілий.

Що відомо про наслідки "Шахедної" атаки на Київ у ніч проти 7 листопада - в матеріалі РБК-Україна .

За останніми даними столичної влади, падіння фрагментів російських дронів у місті відбулося у п'яти районах: Голосіївському, Печерському, Солом'янському, Оболонському та Подільському.

Станом на зараз відомо про одного постраждалого, який був госпіталізований.

Загалом у Києві внаслідок російської дронової атаки були пошкоджені будинки в 5 районах.

Голосіївський район

Про падіння уламків БпЛА російських окупантів у цьому районі стало відомо ще близько другої години ночі.

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що через це ударною хвилею були пошкоджені вікна в кількох квартирах житлового будинку. Крім того, загорілися гаражі, а також сталася пожежа на сусідній станції техобслуговування (СТО).

Пожежа на загальній площі 200 "квадратів" була ліквідована.

А за словами начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка, було "суттєве пошкодження квартири в житловому будинку".

Вже пізніше у КМВА поінформували, що на Голосіївці було пошкодження квартири в житловому будинку - без пожежі. Крім того, одна людина звернулася за медичною допомогою.

Печерський район

Близько пів на п'яту ранку стало відомо, що у Печерському районі через падіння фрагментів БПЛА росіян палають верхні поверхи багатоповерхівки. Була розпочата евакуація мешканців, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БПЛА.

За даними ДСНС, пожежа сталася на 33-му поверсі житлового будинку, в результаті чого було часткове руйнування будівельних конструкцій 34 (технічного) поверху.

За останніми даними, пожежу площею 50 "квадратів" вже ліквідували.

Крім того, у ДСНС показали фото наслідків на Печерську.

Солом'янський район

Тут, як поінформували в КМВА, уламки "Шахедів" впали на територію промислового підприємства. В мерії уточнили, що уламки БпЛА впали на подвір'я приватного будинку - сталось загоряння на відкритій території.

Проте пізніше стало відомо, що в Солом'янському районі було падіння на території приватного медичного центру. Там сталася пожежа, й відбувається евакуація.

За словами Кличка, госпіталізували одного потерпілого з території підприємства.

Оболонський район

На столичній Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків російських БПЛА сталася пожежа на верхньому поверсі бізнес-центру.

Постраждалих не було.

Подільський район

Як розповіли представники столичної влади, у цьому районі було загоряння у двоповерховому приватному будинку.

Атака "Шахедів" на Київ

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти запустили дрони-камікадзе по Україні. "Шахеди", зокрема, рухалися й у бік столиці. Вже після опівночі у Києві була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, де також було чути серію вибухів.

Крім того, відбиття дронової атаки у столиці триває й досі - у Києві було чути серію вибухів вже рано-вранці.