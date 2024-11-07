Пожежі, руйнування і постраждалий. Що відомо про наслідки атаки "Шахедів" у Києві (фото)
У Києві в результаті дронової атаки цієї ночі фіксують падіння уламків ворожих повітряних цілей у кількох районах, зокрема на Печерську. Це спричинило пожежі у житлових будинках та часткове руйнування конструкцій, є потерпілий.
Що відомо про наслідки "Шахедної" атаки на Київ у ніч проти 7 листопада - в матеріалі РБК-Україна.
За останніми даними столичної влади, падіння фрагментів російських дронів у місті відбулося у п'яти районах: Голосіївському, Печерському, Солом'янському, Оболонському та Подільському.
Станом на зараз відомо про одного постраждалого, який був госпіталізований.
Загалом у Києві внаслідок російської дронової атаки були пошкоджені будинки в 5 районах.
Голосіївський район
Про падіння уламків БпЛА російських окупантів у цьому районі стало відомо ще близько другої години ночі.
Мер столиці Віталій Кличко розповів, що через це ударною хвилею були пошкоджені вікна в кількох квартирах житлового будинку. Крім того, загорілися гаражі, а також сталася пожежа на сусідній станції техобслуговування (СТО).
Пожежа на загальній площі 200 "квадратів" була ліквідована.
А за словами начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка, було "суттєве пошкодження квартири в житловому будинку".
Вже пізніше у КМВА поінформували, що на Голосіївці було пошкодження квартири в житловому будинку - без пожежі. Крім того, одна людина звернулася за медичною допомогою.
Печерський район
Близько пів на п'яту ранку стало відомо, що у Печерському районі через падіння фрагментів БПЛА росіян палають верхні поверхи багатоповерхівки. Була розпочата евакуація мешканців, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БПЛА.
За даними ДСНС, пожежа сталася на 33-му поверсі житлового будинку, в результаті чого було часткове руйнування будівельних конструкцій 34 (технічного) поверху.
За останніми даними, пожежу площею 50 "квадратів" вже ліквідували.
Крім того, у ДСНС показали фото наслідків на Печерську.
Солом'янський район
Тут, як поінформували в КМВА, уламки "Шахедів" впали на територію промислового підприємства. В мерії уточнили, що уламки БпЛА впали на подвір'я приватного будинку - сталось загоряння на відкритій території.
Проте пізніше стало відомо, що в Солом'янському районі було падіння на території приватного медичного центру. Там сталася пожежа, й відбувається евакуація.
За словами Кличка, госпіталізували одного потерпілого з території підприємства.
Оболонський район
На столичній Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків російських БПЛА сталася пожежа на верхньому поверсі бізнес-центру.
Постраждалих не було.
Подільський район
Як розповіли представники столичної влади, у цьому районі було загоряння у двоповерховому приватному будинку.
Атака "Шахедів" на Київ
Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти запустили дрони-камікадзе по Україні. "Шахеди", зокрема, рухалися й у бік столиці. Вже після опівночі у Києві була оголошена повітряна тривога.
Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, де також було чути серію вибухів.
Крім того, відбиття дронової атаки у столиці триває й досі - у Києві було чути серію вибухів вже рано-вранці.
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