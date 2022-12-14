ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни атакували Одеську область "шахедами", працює ППО

Новость на русском →
Середа 14 грудня 2022 17:46
Росіяни атакували Одеську область "шахедами", працює ППО Фото: Росіяни атакували Одеську область "шахедами". В місті працює ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області ППО працює по безпілотниках ворога. Однак, в регіоні поки що не було оголошено повітряну тривогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве ЗМІ "Новости Одесса".

Зазначається, що ППО знищило вже два "шахеди".

Варто зазначити, що в Одесі та області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові також поки не коментували ситуацію.

Росіяни атакували Одеську область &quot;шахедами&quot;, працює ППО

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни нещодавно атакували Одеську область по об'єктах енергетики дронами-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
NEWS
У Зеленського зробили заяву щодо фіналу війни з Росією: коли це може статися
У Зеленського зробили заяву щодо фіналу війни з Росією: коли це може статися
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу