Росіяни атакували Одеську область "шахедами", працює ППО

В Одеській області ППО працює по безпілотниках ворога. Однак, в регіоні поки що не було оголошено повітряну тривогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве ЗМІ "Новости Одесса".

Зазначається, що ППО знищило вже два "шахеди". Варто зазначити, що в Одесі та області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові також поки не коментували ситуацію. Фото: карта повітряних тривог (скріншот)