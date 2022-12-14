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Россияне атаковали Одесскую область "шахедами", работает ПВО

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Среда 14 декабря 2022 17:46
Россияне атаковали Одесскую область "шахедами", работает ПВО Фото: Россияне атаковали Одесскую область "шахедами". В городе работает ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области ПВО работает по беспилотникам врага. Однако в регионе пока не была объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное СМИ "Новости Одесса".

Отмечается, что ПВО уничтожило уже два "шахеда".

Следует отметить, что в Одессе и области не объявляли воздушную тревогу. Местные власти и военные также пока не комментировали ситуацию.

Россияне атаковали Одесскую область &quot;шахедами&quot;, работает ПВО

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне недавно атаковали Одесскую область по объектам энергетики дронами-камикадзе.

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