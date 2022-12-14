Россияне атаковали Одесскую область "шахедами", работает ПВО
Фото: Россияне атаковали Одесскую область "шахедами". В городе работает ПВО (Getty Images)
В Одесской области ПВО работает по беспилотникам врага. Однако в регионе пока не была объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное СМИ "Новости Одесса".
Отмечается, что ПВО уничтожило уже два "шахеда".
Следует отметить, что в Одессе и области не объявляли воздушную тревогу. Местные власти и военные также пока не комментировали ситуацию.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне недавно атаковали Одесскую область по объектам энергетики дронами-камикадзе.
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