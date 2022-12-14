Россияне атаковали Одесскую область "шахедами", работает ПВО

В Одесской области ПВО работает по беспилотникам врага. Однако в регионе пока не была объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное СМИ "Новости Одесса".

Отмечается, что ПВО уничтожило уже два "шахеда". Следует отметить, что в Одессе и области не объявляли воздушную тревогу. Местные власти и военные также пока не комментировали ситуацию. Фото: карта воздушных тревог (скриншот)