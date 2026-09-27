РФ атакувала Одещину на кордоні з Румунією: під ударом порти та цивільна інфраструктура

"У ніч на 27 вересня противник здійснив повітряний напад на місто Кілія. Під ударом опинилися портова та цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

В Ізмаїльській РДА додали, що після атаки рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. На щастя, обійшлося без постраждалих.