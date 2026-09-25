Росія масовано атакувала Одещину, є загиблий та постраждалий
Російські війська вночі 25 вересня завдали масованого удару по житловому сектору та поштовій інфраструктурі в Одеській області. Загинула одна людина, ще одна - постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ворог завдав серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора", - повідомив Кіпер.
За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - постраждала.
На місцях триває ліквідація наслідків. Залучені всі відповідні служби.
Фото: наслідки ударів РФ по Одещині (t.me/odeskaODA)
Обстріл України 25 вересня
Нагадаємо, вночі 25 вересня Росія випустила по Україні 295 ударних безпілотників. ППО збила більшість із них, але є влучання.
Зокрема, росіяни вдарили по Києву - безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі на рівні 4 поверху.
Є постраждалий, рух транспорту в частині міста тимчасово обмежили.