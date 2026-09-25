Росія масовано атакувала Одещину, є загиблий та постраждалий

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Російські війська вночі 25 вересня завдали масованого удару по житловому сектору та поштовій інфраструктурі в Одеській області. Загинула одна людина, ще одна - постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог завдав серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора", - повідомив Кіпер. За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - постраждала. На місцях триває ліквідація наслідків. Залучені всі відповідні служби. Фото: наслідки ударів РФ по Одещині (t.me/odeskaODA)