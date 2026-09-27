РФ атаковала Одесщину на границе с Румынией: под ударом порты и гражданская инфраструктура

Российские оккупанты в ночь на 27 сентября атаковали Одесскую область дронами. В результате ударов по портовой и гражданской инфраструктуре возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Измаильской районной государственной администрации.
"В ночь на 27 сентября противник совершил воздушное нападение на город Килия. Под ударом оказались портовая и гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
В Измаильской РГА добавили, что после атаки спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, что россияне регулярно атакуют Одесскую область, применяя для ударов дроны, ракеты и другие средства поражения.
В частности, 25 сентября глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал ночью жилой сектор и логистические помещение почтового оператора.
Также мы писали, что 21 сентября россияне атаковали складские помещения, в результате чего возник пожар. Причем речь идет о тех складах, которые ранее уже были атакованы.
Кроме того, 4 сентября российские оккупанты дважды ударили дронами по складским помещениям, где хранились продовольственные и промышленные товары.