РФ атакувала Одещину на кордоні з Румунією: під ударом порти та цивільна інфраструктура

Російські окупанти в ніч проти 27 вересня атакували Одеську область дронами. Внаслідок ударів по портовій та цивільній інфраструктурі виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації.

"У ніч на 27 вересня противник здійснив повітряний напад на місто Кілія. Під ударом опинилися портова та цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

В Ізмаїльській РДА додали, що після атаки рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. На щастя, обійшлося без постраждалих.