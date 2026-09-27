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РФ атакувала Одещину на кордоні з Румунією: під ударом порти та цивільна інфраструктура

02:30 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала Одещину на кордоні з Румунією: під ударом порти та цивільна інфраструктура Фото: пожежі було ліквідовано (facebook.com/DSNSKyiv)
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Російські окупанти в ніч проти 27 вересня атакували Одеську область дронами. Внаслідок ударів по портовій та цивільній інфраструктурі виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації.

"У ніч на 27 вересня противник здійснив повітряний напад на місто Кілія. Під ударом опинилися портова та цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

В Ізмаїльській РДА додали, що після атаки рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Одеську область, застосовуючи для ударів дрони, ракети та інші засоби ураження.

Зокрема, 25 вересня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог уночі атакував житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора.

Також ми писали, що 21 вересня росіяни атакували складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Причому йдеться про ті склади, які раніше вже були атаковані.

Крім того, 4 вересня російські окупанти двічі вдарили дронами по складських приміщеннях, де зберігалися продовольчі та промислові товари.

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