РФ атаковала Одесщину на границе с Румынией: под ударом порты и гражданская инфраструктура

Российские оккупанты в ночь на 27 сентября атаковали Одесскую область дронами. В результате ударов по портовой и гражданской инфраструктуре возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Измаильской районной государственной администрации.

"В ночь на 27 сентября противник совершил воздушное нападение на город Килия. Под ударом оказались портовая и гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

В Измаильской РГА добавили, что после атаки спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.