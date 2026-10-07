Росіяни атакували Оболонський район Києва, є загиблі та поранені

Нагадаємо, росіяни упродовж всієї доби 7 жовтня завдавали ударів по столиці.

Зокрема, унаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей у Дарницькому районі міста.

Пізніше того ж дня внаслідок падіння уламків ворожого дрона в Києві спалахнула пожежа в 5-поверхівці.

Окрім того, через вечірні вибухи у столиці у частини жителів Києва частково зникло світло.