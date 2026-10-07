UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни атакували Оболонський район Києва, є загиблі та поранені

20:40 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/dsns_telegram)

Унаслідок ворожого обстрілу Києва загинули дві людини, ще четверо отримали поранення.

У результаті російського удару в Оболонському районі виникла пожежа.

У дворі житлового будинку спалахнув припаркований автомобіль, який оперативно ліквідували рятувальники.

За декілька метрів від охопленого вогнем авто виявили тіло загиблої жінки.

Згодом стало відомо про смерть ще одного постраждалого - чоловіка.

Крім того, ще четверо людей зазнали травм та поранень.

Нагадаємо, росіяни упродовж всієї доби 7 жовтня завдавали ударів по столиці.

Зокрема, унаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей у Дарницькому районі міста.

Пізніше того ж дня внаслідок падіння уламків ворожого дрона в Києві спалахнула пожежа в 5-поверхівці.

Окрім того, через вечірні вибухи у столиці у частини жителів Києва частково зникло світло.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл КиєваВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атакаРосійська ФедераціяДСНСКМДА