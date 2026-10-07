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У Києві після вибуху частково зникло світло

19:41 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Іван Носальський
У Києві після вибуху частково зникло світло Ілюстративне фото: у Києві зникло світло (Getty Images)
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Російські окупанти сьогодні, 7 жовтня, продовжують атакувати Київ з ночі. Після вибуху ввечері у частини жителів столиці зникло світло.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.

Після 19:00 Повітряні сили повідомляли, що над столицею зафіксували російський реактивний безпілотник. Після того, як стався вибух, частина споживачів залишилася без електропостачання.

У мережі повідомляють, що уламки дрона могли впасти на лінію електропередачі.

Офіційної інформації про удар по енергетиці у Києві поки що немає. У КМВА станом на 19:33 лише повідомили про падіння уламків в Оболонському районі, через що спалахнули автомобілі.

Оновлено 19:47

Мер Віталій Кличко написав, що на правому березі Києва через проблеми з електропостачанням частково знеструмлено водопровідні насосні станції. Тож частина мешканців залишилася без води.

Енергетики вже працюють над відновленням.

Оновлено 20:38

Кличко розповів, що енергетики відновлюють електро- та водопостачання на правому березі Києва.

Відключення світла

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, у Києві та інших регіонах запровадили графіки відключень світла. Причиною стали російські удари по об'єктах енергетики, які почалися минулого тижня.

У ніч на 7 жовтня окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Однією з головних цілей ворога стали енергетичні об'єкти.

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