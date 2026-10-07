У Києві спалахнула пожежа в 5-поверхівці внаслідок падіння уламків дрона

Російські окупанти в середу, 7 жовтня, обстріляли Київ. Внаслідок падіння уламків в багатоповерхівці виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

"У Солом'янському районі, внаслідок падіння уламків, пожежа в 5-поверховому житловому будинку", - розповів він.

Кличко додав, що столичні екстрені служби вже прямують на місце.

Він також повідомив, що у Солом'янському районі внаслідок ворожого удару сталося загоряння в приватному житловому будинку. Згідно з попередньою інформацією, ще за однією адресою є травмований.

Мер Києва також розповів, що у Дніпровському районі сталося падіння уламків неподалік навчального закладу. Попередньо, обійшлося без пожежі.

Оновлено о 17:42

Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі пострадали дві людини - обоє поранених були госпіталізовані.

В КМДА зазначили, що інформація щодо загоряння приватного житлового будинку в Солом'янському районі не підтвердилася.

Також повідомляється, що у Святошинському районі уламки впали на дах 4-поверхової адміністративної будівлі.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Країна-агресорка застосувала дрони, північнокорейські ракети, балістику, "Калібри" та інші типи зброї. ППО збила більшість із них, але є "прильоти".