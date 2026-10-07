ua en ru
Ср, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі

06:20 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі Фото: екстрені служби прямують на адреси, що постраждали (facebook.com/DSNSKyiv)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Унаслідок нічної атаки на Київ 7 жовтня в Дарницькому районі загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Про загибель двох людей у КМВА повідомили зранку, висловивши співчуття рідним і близьким. Раніше в Дарницькому районі фіксували пожежу уламків на відкритій території.

Протягом ночі Київ кілька разів атакували балістикою: близько 03:23 і повторно близько п'ятої ранку. Наслідки зафіксували також в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, де уламки впали на територію нежитлової забудови та складські приміщення.

Про підготовку масованого удару попереджали напередодні. Увечері 6 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців, пославшись на оновлені дані розвідки. Того ж вечора росіяни підняли в повітря три Ту-160, а вночі з аеродрому "Оленегорськ" злетіли ще шість Ту-95.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл Києва Київ Війна в Україні
Новини
Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни
Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла