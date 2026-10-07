Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі
Унаслідок нічної атаки на Київ 7 жовтня в Дарницькому районі загинули двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Про загибель двох людей у КМВА повідомили зранку, висловивши співчуття рідним і близьким. Раніше в Дарницькому районі фіксували пожежу уламків на відкритій території.
Протягом ночі Київ кілька разів атакували балістикою: близько 03:23 і повторно близько п'ятої ранку. Наслідки зафіксували також в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, де уламки впали на територію нежитлової забудови та складські приміщення.
Про підготовку масованого удару попереджали напередодні. Увечері 6 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців, пославшись на оновлені дані розвідки. Того ж вечора росіяни підняли в повітря три Ту-160, а вночі з аеродрому "Оленегорськ" злетіли ще шість Ту-95.