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Россияне атаковали Оболонский район Киева, есть погибший и раненые

20:40 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/dsns_telegram)

В результате вражеского обстрела Киева погибли два человека, еще четверо получили ранения.

В результате российского удара в Оболонском районе возник пожар.

Во дворе жилого дома вспыхнул припаркованный автомобиль, оперативно ликвидированный спасателями.

В нескольких метрах от охваченного огнем авто обнаружили тело погибшей женщины.

Впоследствии стало известно о смерти еще одного пострадавшего - мужчины.

Кроме того, еще четыре человека получили травмы и ранения.

Обновлено 20:50

Как отметил Виталий Кличко, в результате очередной атаки на столицу в Соломенском и Оболонском районах пострадали 13 человек.

На Оболони один человек погиб.

Медики госпитализировали 6 раненых жителей.

Среди них - молодая женщина в тяжелом состоянии, которую обнаружили неподалеку от горящего автомобиля в Оболонском районе.

Всего в двух районах столицы зафиксировано 13 пострадавших.

Напомним, россияне на протяжении всех суток 7 октября наносили удары по столице.

В частности, в результате ночной атаки на Киев погибли два человека в Дарницком районе города.

Позже в тот же день в результате падения обломков вражеского дрона в Киеве загорелся пожар в 5-этажке.

Кроме того, из-за вечерних взрывов в столице у части жителей Киева частично исчез свет.

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