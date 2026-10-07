Россияне атаковали Оболонский район Киева, есть погибший и раненые

В результате вражеского обстрела Киева погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины, Киевскую городскую военную администрацию и заявление мэра Киева Виталия Кличко.
В результате российского удара в Оболонском районе возник пожар.
Во дворе жилого дома вспыхнул припаркованный автомобиль, оперативно ликвидированный спасателями.
В нескольких метрах от охваченного огнем авто обнаружили тело погибшей женщины.
Впоследствии стало известно о смерти еще одного пострадавшего - мужчины.
Кроме того, еще четыре человека получили травмы и ранения.
Обновлено 20:50
Как отметил Виталий Кличко, в результате очередной атаки на столицу в Соломенском и Оболонском районах пострадали 13 человек.
На Оболони один человек погиб.
Медики госпитализировали 6 раненых жителей.
Среди них - молодая женщина в тяжелом состоянии, которую обнаружили неподалеку от горящего автомобиля в Оболонском районе.
Всего в двух районах столицы зафиксировано 13 пострадавших.
Напомним, россияне на протяжении всех суток 7 октября наносили удары по столице.
В частности, в результате ночной атаки на Киев погибли два человека в Дарницком районе города.
Позже в тот же день в результате падения обломков вражеского дрона в Киеве загорелся пожар в 5-этажке.
Кроме того, из-за вечерних взрывов в столице у части жителей Киева частично исчез свет.