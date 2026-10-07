Россияне атаковали Оболонский район Киева, есть погибший и раненые

В результате российского удара в Оболонском районе возник пожар.

Во дворе жилого дома вспыхнул припаркованный автомобиль, оперативно ликвидированный спасателями.

В нескольких метрах от охваченного огнем авто обнаружили тело погибшей женщины.

Впоследствии стало известно о смерти еще одного пострадавшего - мужчины.

Кроме того, еще четыре человека получили травмы и ранения.

Обновлено 20:50

Как отметил Виталий Кличко, в результате очередной атаки на столицу в Соломенском и Оболонском районах пострадали 13 человек.

На Оболони один человек погиб.

Медики госпитализировали 6 раненых жителей.

Среди них - молодая женщина в тяжелом состоянии, которую обнаружили неподалеку от горящего автомобиля в Оболонском районе.

Всего в двух районах столицы зафиксировано 13 пострадавших.